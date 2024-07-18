Россияне стягивают войска из разных регионов, рассказал советник городского головы Мариуполя.

Российские войска, судя по всему, накапливают резерв для начала новой волны наступления на Запорожскую область, предположил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телеканала "Еспресо".

"Странные движения происходят… Если учитывать тенденцию последней недели, то видим, что враг снова концентрируется на Запорожской области. Причем на этот раз можно сказать, что они стягивают войска из разных регионов, и из Новоазовска и Донецка. Они движутся в сторону Запорожской области уже не через Бердянск или Приморск. Чаще всего это направление Розовка-Пологи, Токмак. Ближе к линии фронта", - рассказал он.

По его словам, РФ снимает резервы и подразделения вдоль побережья Азовского моря.

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"Это Мариупольско-Бердянская агломерация, Приморск, Кирилловка. Оттуда они снимают и перебрасывают резервы на север Донецкой области, где сейчас наблюдаются наиболее ожесточенные бои", - добавил Андрющенко.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, за прошлые сутки оккупанты более 100 раз пытались прорвать линию обороны Украины. При этом нибольшая активность врага наблюдалась на Покровском, Торецком и Харьковском направлениях.

Представитель оперативной группировки войск "Таврия" рассказал, что Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье в Херсонской области. По его словам, ситуация в Крынках не такая критическая, как ее интерпретируют.

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