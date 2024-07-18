Россия разрушила населенный пункт.

Украинские Силы обороны отошли из поселка Урожайное в Донецкой области. Оккупационные войска РФ фактически разрушили его.

Об этом в комментарии Суспільне Донбас рассказал рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. "Силы обороны из-за того, что враг разрушил в Урожайном почти все, отошли на другие позиции. Было принято решение. Для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, которые держали там оборону", - пояснил он.

Военный отметил, что российские обстрелы разрушили и позиции украинских защитников, и сам поселок. По его словам, сейчас ситуация на этом направлении находится под контролем украинских войск.

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"Для достижения успехов и каких-то побед в разрушенных населенных пунктах и поселках противник ежедневно несет немалые потери. Они только не одну сотню убитыми составляют, а результат - разрушенный населенный пункт и вокруг него куча трупов российских солдат, которые уже не вернутся к своим родным домой", - рассказал спикер.

Захват Урожайного

Еще 14 июля DeepState сообщил, что российские захватчики устроили штурм северной части поселка, им удалось оккупировать его. В Генеральном штабе не подтверждали это.

Впоследствии аналитик Роман Погорелый сообщил, что войскам РФ это удалось благодаря большой концентрации сил в районе Времовского выступа.

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