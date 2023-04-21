Российские войска продолжают усиливать террор населения на временно оккупированных территориях. В захваченных районах Запорожской области россияне наращивают контрдиверсионные меры, поскольку не могут обнаружить партизан.
Как сообщает Центр национального сопротивления, российские оккупанты усилили проверки на блокпостах. В частности, у людей проверяют телефоны на предмет передачи Силам обороны Украины разведывательных данных.
"В очередной раз подчеркиваем, что для передачи информации о размещении и передвижении врага, по возможности, необходимо использовать другой телефон", – добавили в ЦНС.
Ситуация на оккупированных территориях
На Херсонщине российские захватчики пытаются вербовать в свои ряды мирных жителей. Враг также увеличил количество патрулей и усилил проверки гражданских лиц из-за опасений утечки информации относительно места их расположения.
Кроме того, враг запустил пропагандистскую кампанию по добровольному отправлению школьников в лагерей "военно-патриотического воспитания" в Крыму.
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