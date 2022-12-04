По словам эксперта, призванных военнослужащих не демобилизуют до конца войны.

Мобилизованные украинские военнослужащие будут воевать до победного конца. Новой волны мобилизации в Украине не будет.

Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопрос о том, когда ожидается демобилизация призванных военнослужащих. По его словам, в Украине нет такого понятия, как "волны" мобилизации.

"Мы призвали, мобилизовали достаточное количество людей. Сейчас Министерство обороны или Генеральный штаб проводит "подпитку". То есть они допризывают необходимое количество людей необходимых специальностей… Я так понимаю, что система отлажена таким образом, что Вооруженным силам достаточно количества людей, необходима только домобилизация". – отметил эксперт.

По словам Жданова, призванные военнослужащие будут воевать до окончания войны.

"Но это не значит, что все девять месяцев они в бою, в окопе, на передовой. Чем дальше от начала, тем более организованно работает система ротации войск на переднем крае. Также Верховная Рада на законодательном уровне ввела отпуска до 10 суток для каждого военнослужащего", – добавил он.

Мобилизация в Украине

Ранее начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что мобилизация в Украине может усилиться в случае возникновения соответствующей ситуации на фронте. У каждого центра комплектования и соцподдержки (военкомата) есть план по количеству специалистов, которых нужно призвать.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года в Украине ввели военное положение. Тогда же была объявлена и всеобщая мобилизация. Сейчас они действуют до 21 ноября 2022 года.