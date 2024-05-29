Президент заслушал доклады о ситуации на фронте и дальнейших действиях.

Президент Владимир Зеленский после возвращения из командировки заслушал доклады военного руководства о ситуации на фронте и дальнейших действиях по обороне государства.

Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении. По словам главы государства, сегодня он заслушал доклады главкома, начальника Генштаба, министра обороны относительно текущей ситуации на фронте и дальнейших действий.

"Внимание всем направлениям, и особенно Покровскому и Кураховскому в Донецкой области, а также Купянскому и другим направлениям на Харьковщине", - отметил Зеленский.

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Он поблагодарил подразделения, которые делают все необходимое для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте.

"Готовимся и к дальнейшей активности врага. Четко понимаем, какие задачи и с какой целью Путин ставит своей армии. Будет ему наш ответ - обязательно", - подчеркнул Зеленский.

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В последнее время враг значительно активизировался на Кураховском направлении, но наибольшее количество столкновений остается на Покровском направлении. В первой половине дня Генштаб сообщил, что на этом направлении продолжалось сразу восемь боевых столкновений. С наибольшей интенсивностью враг действует вблизи Новоселовки. На Кураховском направлении враг также атаковал, но успеха не имел.

Также горячо остается на Харьковском направлении в районе Липцы. Липцы расположены на расстоянии артиллерийского выстрела в Харьков, а высоты, которые есть в Липцах, дали бы российским оккупантам контролировать значительную часть города.

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