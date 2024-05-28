Путин хочет собрать какое-то сборище как параллельную платформу Саммита мира, - Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что Путин очень боится Саммита мира в Швейцарии.

Российский диктатор Владимир Путин стремится собрать какое-то сборище как параллельную платформу Глобальному Саммиту мира, в котором должно принять участие не менее 90 стран мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Глава государства считает, что если другие лидеры мира хотят мира, они должны приехать в Швейцарию для участия в Глобальном Саммите мира.

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"Я считаю, что если ты хочешь мира - ты будешь там и будешь говорить. Даже если ты с чем-то не согласен, ты приезжаешь на саммит. А если ты хочешь войны, ты будешь приезжать на то сборище, которое хочет организовать Россия. Чтобы вы знали, Путин очень боится Саммита мира. Он думал, что 90 стран нас не поддержат. Он срывал этот саммит и продолжает это делать. И поэтому сейчас думает устроить какую-то параллельную платформу. И есть лидеры, которые до сих пор еще не высказались", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины считает, что есть такие лидеры, которые могут поддержать Россию.

"Значит они поддерживают сегодня войну, потому что Путин пришел с войной. А если лидеры молчат - то это еще хуже. Еще хуже. Я так считаю, потому что ты или за мир, или за войну. И лучше знать, что ты враг, чем, если ты совсем без всякого мнения. Это говорит о том, если ты молчишь - то тебя устраивает то, что происходит", - подчеркнул Зеленский.

Саммит мира

Как сообщал УНИАН, 15-16 июня во исполнение январской договоренности между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Швейцарии Виолой Амхерд состоится первый Саммит мира для Украины . Местом проведения Саммита выбрали Бюргеншток, расположенный недалеко от швейцарского города Люцерн.

Швейцария, как хозяйка саммита, надеется принять представителей более 120 стран.

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