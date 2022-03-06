Формируются четыре специальных фонда для восстановления государства, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что уже есть понимание, как восстанавливать нашу страну после победы над россией.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Украинцы! Мы боремся уже 11 дней. За свободу, за наше государство. Мы выстояли. Мы уже понимаем, как будем восстанавливать нашу страну. Мы уже формируем специальные фонды для восстановления Украины. Их уже четыре", - рассказал Зеленский.

Он пояснил, что это Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры Украины, Фонд восстановления и трансформации экономики, Фонд обслуживания и погашения государственного долга, а также Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.

"И еще много программ для поддержки наших людей, героев, которые борются за наше государство. И это только начало. Сейчас еще нужны силы, нужна мудрость, нужна воля, нужна победа, нужен мир - мир, чтобы сохранить Украину! Слава Украине!", - сказал президент.

Напомним, 24 февраля рано утром войска рф ворвалась на территорию Украины. Позже украинская Верховная Рада проголосовала за введение военного положения.

Враг атаковал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов.

2 марта министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сказал, что государство и его граждане отстроят всю инфраструктуру, которую сейчас уничтожает враг, и будет "даже лучше, чем было".