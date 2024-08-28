Вместе с тем ВСУ расширяют зону контроля на Курщине.

В Донецкой области фронтовая ситуация чрезвычайно сложная, а в Курской области увеличивается территория украинского контроля. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он отметил, что был заслушан доклад главнокомандующего Александра Сырского о самом главном - ситуации на фронте.

"Покровский и другие направления в Донецкой области. Чрезвычайно сложно, ключевые российские усилия и самые большие силы сосредоточены именно там, и очень важна сейчас стойкость каждого нашего подразделения, наша способность уничтожать оккупанта. Я хочу поблагодарить каждого солдата, каждого командира, которые держат позиции", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Президент также рассказал о докладе Сырского по операции в Курской области.

"Мы продолжаем увеличивать территорию нашего контроля в определенных районах рядом с границей Украины. Сегодня тоже, как и каждый день, есть пополнение нашего обменного фонда", - сказал глава государства.

По его словам, это поможет вернуть домой многих украинцев из российского плена.

"Должны понимать сейчас и то, что все напряжение, которое мы перенесли в Россию, означает, что они не могут направить еще больше давления на нашу Донецкую область", - отметил Зеленский.

Ситуация на Донбассе

Как сообщал УНИАН, аналитики DeepState оценивают ситуацию на Покровском направлении как критическую, поскольку россияне быстро продвигаются и сейчас уже усложнили логистику ВСУ, взяв под огневой контроль один из главных логистических путей.

Соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый отметил, что враг уже забрал последнюю ключевую высоту в том районе перед Покровском. Враг за 3-4 дня забрал Новобродовку, а это населенный пункт, где можно было удерживать врага достаточно долго. Враг уже пробует заходить в Селидово, а это еще один немалый и достаточно мощный населенный пункт, откуда можно было удерживать врага, в частности, имея там террикон, две шахты и в целом промышленный город.

Вчера, 27 августа, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что ВСУ взяли под контроль 1 тыс. 294 квадратных километра территории Курской области России, 100 населенных пунктов, которые размещены на ней.

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