Украинские "осинтеры" пока этого не подтверждают.

Российские оккупанты захватили село Константиновка в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил в соцсети Х OSINT-аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

"После внезапного отхода украинских войск российские оккупационные войска захватили Константиновку Донецкой области", – написал он.

В качестве подтверждения Рёпке опубликовал карту с кадрами геолокации российского присутствия на этой территории.

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Следует отметить, что украинский проект Deep State на момент этой публикации потерю Константиновки не подтверждает. Вчера поздно вечером проект сообщал, что враг действительно вівесил свой флаг на западніх окраинах села, но "данная акция закончилась для них не очень приятно". Основывал ли Рёпке свои выводы на этом эпизоде, или на новом, пока не ясно.

Следует уточнить, что Константиновка расположена на линии между оккупированной Марьинкой и подконтрольным ВСУ Угледаром. Т.е. в стороне от Очеретинского выступа, где оккупанты продвигаются достаточно высокими темпами с апреля, и особенно в последние недели.

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Как писал УНИАН, ситуация на Покровском направлении критическая. Враг подтянул на направление много пехоты, элитные подразделения и уже усложнил логистику ВСУ, сообщил аналитик.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, до конца недели в Покровске еще будут работать банковские учреждения, но с понедельника останутся только банкоматы.

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