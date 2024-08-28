Враг подтянул на направление много пехоты, элитные подразделения и уже усложнил логистику ВСУ, сообщил аналитик.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и в DeepState оценивают ситуацию на Покровском направлении как критическую, поскольку россияне быстро продвигаются и сейчас уже усложнили логистику ВСУ, взяв под огневой контроль один из главных логистических путей.

Об этом сказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире "Киев24". "Эту ситуацию (на Покровском направлении, - УНИАН) надо стабилизировать очень быстро, потому что враг имеет огромные продвижения. Мы чуть ли не ежедневно обозначаем на карте потерю населенных пунктов. Враг уже забрал последнюю ключевую высоту в том районе перед Покровском. Враг за 3-4 дня забрал Новобродовку, а это населенный пункт, где можно было удерживать врага достаточно долго. Враг уже пробует заходить в Селидово, а это еще один немалый и достаточно мощный населенный пункт, откуда можно было удерживать врага, в частности, имея там террикон, две шахты и в целом промышленный город", - отметил Погорелый.

Аналитик добавил, что сдерживание врага дается очень тяжело. "Непосредственно бойцы прилагают максимально усилий, которые делают все возможное, чтобы уничтожать врага. К сожалению, его там очень много", - сказал он. По его словам, РФ сконцентрировала на направлении очень много пехоты.

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"Враг применяет элитные подразделения. Они имеют хорошее снаряжение. У них есть приборы ночного видения, у них современное огнестрельное оружие и снаряжение, в которое они одеты. У них достаточно взвешенная тактика продвижения, закрепления. Поэтому сказать, что там пускают чисто "мясо" - нет, потому что они подходят очень серьезно к вопросу захвата населенных пунктов в районе Покровска и соответственно дальнейшего продвижения", - охарактеризовать Погорелый силы и тактику россиян.

По его информации, там есть и обычные мотопехотные бригады и вообще очень разный спектр привлечения сил, в том числе спецназовцы. "Они постепенно пробивают и на сегодня подошли очень близко к Мирнограду, лезут к Покровску, к Селидово, которое играет очень важную роль в логистике. Ситуация поэтому критическая... Покровск и Мирноград - очень важные стратегические города, потому что это определенные логистические пути. Все, кто едет на Донбасс, в первую очередь, едут через Павлоград Днепропетровской области по трассе, которая идет на Покровск и потом в сторону Мирнограда, в сторону Константиновки", - сказал аналитик.

Эксперт подчеркнул, что этот логистический путь уже потерян, потому что из Мирнограда, Покровска на Константиновку дорога закрыта, и она находится уже частично под огневым контролем врага. "Сказать, что они этим перекроют полностью логистику нельзя, потому что есть там и другие пути. Но это осложнение", - добавил он.

Также Погорелый отметил, что Селидово - город через который проходила логистика в сторону Курахово, и это был основной логистический путь туда, теперь надо расширять другие для сообщения.

"Ну, и Покровск и Мирноград в целом крупные города. И, если их м*сковиты возьмут, то отвоевывать их будет трудно. Плюс - это подход уже непосредственно к границе с Днепропетровской областью. Будут ли они лезть дальше - неизвестно, но сам факт - они подобрались туда, где все ездили. И они могут развивать свой успех, как только захотят", - сказал аналитик. "Фактически после Покровска, Мирнограда Донбасс перейдет в их руки", - утверждает Погорелый.

Важные новости Украины - что уже известно

Как сообщал УНИАН, несмотря на потерю своих территорий в Курской области (РФ) в ходе военной операции ВСУ, военное командование страны-агрессора продолжает усиливать свои силы на украинском Донбассе.

В свежем материале The New York Times отмечается, что российское командование не сместило свои приоритеты после молниеносного вторжения Украины на территорию РФ. Для России отражение вторжения ВСУ в Курскую область имеет меньшее значение, чем продвижение ее войск на Донбассе.

Россия неделями не может отбросить украинские войска за свою границу, причем эта неудача является результатом как недостатка личного состава, так определения приоритетов, подчеркнуло издание.

На сегодня украинские войска контролируют около 100 населенных пунктов в Курской области, заявил во вторник, 27 августа, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

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