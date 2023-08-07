Президент в очередной раз подчеркнул, что российские оккупанты должны покинуть нашу территорию.

Президент Владимир Зеленский, комментируя контрнаступление украинских войск, заявил, что Украина не планирует переносить войну на территорию России. Он подчеркнул, что это никогда не было целью, поскольку Украина освобождает только собственные территории.

"Россия, в отличие от нас, может закончить эту войну быстрее, без лишних жертв. Чтобы они думали не о наших, а о ненужных жертвах своих военных. Они должны покинуть нашу территорию. Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации, это никогда не было нашей целью. Мы освобождаем только собственные территории. Им есть куда вернуться. А нам нет. Им есть куда идти, а нам – нет. Потому что это наша единственная земля", – заявил он в интервью латиноамериканским СМИ, пишет аргентинское издание La Nacion.

Также Зеленский прокомментировал контрнаступление украинских войск. Он подчеркнул, что хотя операция идет медленнее, чем кому-то хотелось бы, но инициатива в руках Украины.

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"Контрнаступление затруднено. Прогресс, вероятно, медленнее, чем некоторые хотят или представляют. Все это второстепенные вещи. Потому что на одних участках фронта есть мины, а на других есть другие осложнения... Об этом можно говорить долго. О направлениях, о том, что правильно, а что нет. Но контрнаступление – это наступление армии, а не отход. И это важный положительный аспект. Инициатива в руках Украины. Очень трудно так долго бороться. Совершенно понятно. Это очень тяжело, когда тебе не хватает определенного оружия. Все это очень тяжело, потому что это война. И я только знаю, что нам тяжело, а россиянам тяжелее. В наших глазах – усталость, но в их глазах есть страх, и это две разные вещи. Придется потерпеть. Что я могу сказать? Мы должны быть терпеливыми, если хотим одержать победу. И мы этого хотим", – резюмировал президент.

Война в Украине: актуальные новости

Президент Зеленский предупредил Россию, что если та продолжит блокировать Черное море и обстреливать украинскую территорию, до конца войны РФ может остаться без кораблей. Он подчеркнул, что Украина будет отвечать на подобные действия оккупантов, что является справедливой защитой наших интересов.

В то же время на фронте продолжается контрнаступление украинских войск, которое враг всеми силами пытается остановить. Россияне в очередной раз прибегли к использованию запрещенного химического оружия. Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, произошло это в Запорожской области.

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