Российские захватчики делают все, чтобы остановить движение украинских бойцов.

Российские захватчики применили химические боеприпасы при обстреле в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

В частности, российские оккупанты, в нарушение всех конвенций, продолжают использовать химические боеприпасы.

"За прошедшие сутки противник в районе населенного пункта Новоданиловка совершил два артиллерийских обстрела из реактивных систем залпового огня боеприпасами, которые содержат химическое вещество (предположительно хлорпикрин). В результате этого обстрела люди не пострадали", - сообщил бригадный генерал.

Как добавил Тарнавский, "россияне пытаются делать все, чтобы остановить движение" ВСУ.

"Но у них не получится", - подчеркнул он.

Войска РФ применяют химические боеприпасы против ВСУ

Как сообщал УНИАН, 25 июня стало известно, что на Донецком направлении российские захватчики использовали химические боеприпасы против защитников Украины. В частности, был зафиксирован факт сброса оккупантами на одну из украинских позиций запрещенного химического боеприпаса - аэрозольного, удушающего действия. В то же время, тогда ветер дул в сторону противника.

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