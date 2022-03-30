Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 34 из них – посмертно.
Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении к гражданам Украины, обнародованном Офисом главы государства.
"Мы будем всегда благодарны каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице за оборону нашего государства в украинской отечественной войне против России", - подчеркнул глава государства, информируя о соответствующем подписанном им указе.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- Мировые бренды массово уходят с российского рынка.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.