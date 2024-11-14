Братчук отмечает, что погода кардинально влияет на обстрелы.

После массированных атак дронами Россия, похоже, взяла определенную оперативную паузу, сообщил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

По его словам, этой ночью российские дроны почти не терроризировали юг Украины. По его мнению, это может быть связано дефицитом дронов в РФ, в частности, из Ирана, ведь Россия скорее всего еще не вышла на достаточный уровень собственного производства.

"Поскольку враг использует много дронов-обманок, которые идут рядом с "шахедами", возможно, россияне еще не вышли на тот критический уровень производства собственных "шахедов". Или запасы, которые поступают из Ирана - заканчиваются... Потому что сказать, что погода кардинально влияет на обстрелы - я бы не сказал", - отметил он.

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Братчук при этом подчеркнул, что на ракетные атаки погодные условия, в частности, дожди, не будут влиять, ухудшение погоды не повлияет на уменьшение опасности для украинцев.

Последние атаки дронов на Украину

Утром 13 ноября россияне впервые за два месяца нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Для атаки враг применил вероятно крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия. В результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага.

Также во вторник, 12 ноября, россияне впервые нанесли удары по Харькову боевыми БпЛА типа "Молния-1".

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