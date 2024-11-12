Этот дрон может нести на себе боеприпас весом около 3-5 кг, говорит представитель областной прокуратуры.

Во вторник, 12 ноября, россияне впервые нанесли удары по Харькову боевыми БпЛА типа "Молния-1". Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Враг атаковал город дважды. Под ударом были Салтовский и Слободской районы Харькова. По словам Чубенко, в результате обеих атак пострадали люди, им предоставляют необходимую помощь.

"Относительно самого вооружения, то по Харькову впервые сегодня был использован боевой ударный БпЛА – барражирующий боеприпас под названием "Молния-1". Этот боеприпас является по размерам чем-то средним между бытовым дроном – тем же Mavic – и Shahed. Размах крыльев – 1,2 метра, весит он около 10 кг. Может нести на себе боеприпас весом около 3-5 кг. В зависимости от того, какой боеприпас на него устанавливают, могут быть разные последствия. Это могут быть как кумулятивные снаряды, так и фугасные боевые элементы", – акцентировал Чубенко.

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Он добавил, что сейчас специалисты устанавливают, какие именно боевые элементы были установлены на дроны в этот раз. В обоих случаях были взрывы в местах попадания.

По словам представителя Харьковской областной прокуратуры, беспилотник "Молния-1" – это разработка РФ, которой буквально несколько лет. В последнее время враг начинает внедрять ее применение на территории Украины.

"Это небольшой БПЛА. По сравнению с тем же "шахедом", он в несколько раз меньше. Это боеприпас, который не может решать какие-то военные задачи РФ – разрушить здание, существенно повредить какой-то укрепленный объект. Это фактически терроризирование местного населения, что является очередным военным преступлением", – пояснил Чубенко.

Удары РФ по Харькову

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Харьков, используя для этого различные типы вооружения. В результате вражеских ударов гибнут и получают ранения гражданские жители.

По данным мэрии города, только за последние два месяца из-за российских обстрелов повреждено 4500 домов. Если раньше оккупанты прицельно били по ТЭЦ, то сейчас в основном целятся в супермаркеты, чтобы сделать невыносимой жизнь для местного населения.

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