Медведюк считает, что молодым людям, которые хотят вступить в ряды ВСУ, нужно обучаться уже сейчас.

Для украинских военных важно то, как с ними обращается командование, особенно на фронте, где враг постоянно пытается прорвать оборону защитников. Об этом рассказал заместитель командира 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады Иван Медведюк в интервью для "Укринформ".

"Когда принимал роту, я с ними, со всеми взводами общался. Конечно, у каждого есть свои мысли, вы знаете, есть разные командиры: кто нахрапом берет, кто там "сюси-муси-пуси", у каждого свое. У меня получилось так, что я, когда был и.о., вот мы зашли на Берховку, это перед Бахмутом, я, можно сказать, наверное на 3-5-й день пошел менять людей на позиции сам, и возможно этим заслужил большее уважение, или тем, что я с ними там пробыл 8 суток", - поделился Медведюк.

Военный отметил, что за это время оккупанты регулярно проводили различные штурмы, но их удалось отбить. По его словам, именно это могло помочь солдатам почувствовать поддержку командира.

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"Я им сразу говорил: я не буду сидеть в тылу. И когда я среди ночи ходил по посадкам, собирал, встречал, заводил на позиции, они плечо поддержки почувствовали, они говорят с тобой, спрашивают у тебя что-то, совет, чувствуют, что ты им что-то подскажешь. Как командир, я не покидаю их", - объяснил Медведюк.

Военный заявил, что ему интересно то, как сейчас меняются люди на его прежних позициях. В частности то, как они обустроили свои позиции и как глубоко закопались.

Кроме того Медведюк подчеркнул, что война поменялась, и теперь одним из главных видов вооружения являются дроны:

"Сейчас война перешла в такое русло, что это война дронов. У нас получается, что дроны смотрят, когда ты еще в тылу ходишь и когда на позицию заходишь, то есть они каждый твой шаг уже мониторят, и ты ждешь - или сбросят, или арту наведут. То есть не так, как раньше, что там где-то в лесу мы могли зайти, забежать, пригнувшись проползти, как угодно, сейчас - нет, сейчас уже совсем по-другому, идет война с этими РЭБами. Чтобы эти дроны не летали, надо постоянно их сбивать, подавлять".

Также военный дал важный совет молодым людям, которые только собираются вступить в ВСУ. Он считает, что им нужно подготавливаться заранее:

"Обучение никому не помешает, мотайте все на ус, технологии не стоят на месте. В Интернете открываете, смотрите ту же медицину, ту же тактику, стрельбу, все это все равно понадобится в любом случае. Сколько погибло наших побратимов, я не думаю, что ребята скажут: "да давайте завершим на этих границах, которые есть". Нет, это мое мнение, я считаю, что надо выходить на наши границы, на те, которые были, а не чтобы нам кто-то диктовал какие-то свои правила. Молодым - учитесь, все равно оно вас не минует, чем больше будет спрашивать, тем больше вам смогут подсказать или показать".

Помимо этого Медведюк в разговоре с журналистами ответил, что для него будет означать победу. Кроме того, он поделился своими планами на тот день, когда в Украине завершится война:

"Все равно это большая будет победа, и она будет, хоть какими бы силами, своими или с молодыми, которые придут, победа будет достигнута. А мечты, мечты есть: поехать после войны, проехаться по всем тем местам, где я был, просто вспомнить, уже в мирное время, вспомнить то время, когда были там задачи, когда шли бои. Просто вот на это все посмотреть и вспомнить, что все же остался живым, увидел и отстоял - вот оно, за что ты боролся".

Война в Украине - последние новости

Ранее заместитель командира 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады Иван Медведюк рассказал, что его поразило в тылу врага больше всего. Он отметил, что российские оккупанты являются подготовленными и знают, что делают.

Кроме того, в Генштабе ВСУ обновили потери врага. За сутки украинские защитники ликвидировали 1 250 российских оккупантов.

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