Как утверждает военный, враг давит, а командование не дает разрешения на отход.

Ситуация в городе Угледар Донецкой области сейчас очень сложная - по словам бойца 72-й ОМБр, подразделение имеет очень большие потери.

Как сообщает "Фокус", к изданию обратился боец из 72-й отдельной механизированной бригады, которая сейчас защищает Угледар Донецкой области, и рассказал о критической ситуации в городе.

Военный сказал:

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"Ситуация в городе чрезвычайно критическая, командование разрешения на отход не дает, бригада имеет очень большие потери, что повлекло несвоевременное реагирование высших командиров".

По его словам, сейчас заблокированы подъезды к Угледару и эвакуация, а единственный пеший путь выхода находится под огневым контролем армии РФ.

"Военнослужащий отметил, что в городе очень много раненых, эвакуация "средних" - невозможна. Также боец не уверен, что раненые смогут выйти из Угледара", - говорится в публикации.

Ситуация в Угледаре - другие новости

Напомним, аналитики DeepState вчера сообщили, что российские оккупанты пытаются закрепиться в городской застройке Угледара. В частности отмечается, что россияне заходят в город с востока - района дач. Также захватчики продолжают давить с запада на город, однако дойти до него у них пока не получилось. Кроме того, аналитики отмечают, что оккупанты бросили в район Угледара дополнительные ресурсы в виде регулярных сил и спецподразделений.

По мнению военного эксперта, бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, российские оккупанты пытаются окружить Угледар Донецкой области.

По его словам, логистика является ключевым фактором, который влияет на эффективность ведения боевых действий. И если сейчас единственная грунтовая дорога, которая соединяет Угледар с большой землей находится под огневым контролем российских минометчиков и артиллеристов, то, пожалуй, стоит говорить о более рациональном использовании сил и средств ВСУ.

Он также добавил, что пока неизвестно, когда Силы обороны начнут отступление из города. Однако ситуация в районе Угледара ежедневно ухудшается.

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