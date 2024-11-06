По словам бойца, некоторые российские оккупанты воровали у местных жителей все, даже кастрюли.

Украинских военных в тылу врага поражало все. В частности удивляло то, как быстро захватчики могли окапываться, подтягивать свои резервы, а также то, что они имели разные роды войск. Об этом рассказал заместитель командира 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады Иван Медведюк в интервью "Укринформ".

"Поражало все, то есть они заходили нагло, что вот, вы нас уже должны приветствовать, мы уже здесь... Да, они очень быстро окапывались, подтягивали сразу свои резервы, БК, еда, все это у них было. Были разные рода войск, на харьковском направлении были и буряты, и частные компании, такие как "Русичи", ГУРовцы были, их спецназ там было очень заметно. Тогда, как мы на них нарвались, мы услышали, что кто-то говорит, и мы так решили пойти посмотреть, потому что они стояли у нас на дороге, где мы ходили. Когда мы подошли туда, там очень интересно было сделано, там были прорыты норки, блиндажи такие поделанные, на 2-3 человека, были заложены бревнами, между бревнами и землей была прослойка проложена, а потом замощена соломой и сеном", - отметил военный.

По словам Медведюка, это все указывало на то, что российские оккупанты являются подготовленными и знают, что делают. Он добавил, что спецвойска все делали продуманно и маскировались, в то время как, "ЛНР", "ДНР" могли воровать у местных все, что только видели.

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"Мусора, сигарет, окурков мы вокруг тех блиндажей не нашли, там было выкопано, они собирали мусор и сразу закапывали все, маскировали, то есть там сидела именно спецура. А где уже стояли ЛНР, ДНР, были там и такие, это цыганский табор, они воровали все, тянули. Местные говорили, что они все забирали - кастрюли, баняки... И когда росгвардия вышла, когда взорвали мосты, то ЛНР, ДНР они оставили, они их не считали за своих. Те отдельно были, то есть они добирались полями, лесами, убегали, "ой-ой, помогите", вот такая у них была слаженность, то есть каждое подразделение само за себя. Да, было у них какое-то взаимодействие, но когда им дали по загривку, то выбирался каждый сам", - добавил заместитель комбата 60 ОМБр.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, украинские военные применили в Курской области редкие снаряды M712 Copperhead, которые были созданы еще во время Холодной войны. Такой боеприпас имеет калибр 155-мм и наводится по лазерному лучу.

В то же время представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что на юге страны на штурмы позиций идут бывшие российские заключенные и морские пехотинцы. По его словам, среди оккупантов на юге есть профессионалы, есть мобилизованные, которые сейчас уже тоже имеют определенный уровень подготовки.

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