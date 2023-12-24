Эта ОМБр круглосуточно работает на одном из самых горячих направлений.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу 53-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени князя Владимира Мономаха.

В сообщении Залужного говорится о том, что реактивная артиллерия 53-й ОМБр круглосуточно работает на одном из самых горячих направлений, где военные держат позиции: ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по скоплению техники и живой силы противника.

"У нас одна миссия – остановить врага и выгнать его с нашей земли", – рассказывают артиллеристы 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха.

"Ситуация сложная, россияне пытаются идти колоннами и большим количеством пехоты, но мы отбиваем вражеские атаки всеми имеющимися средствами", - рассказывает военнослужащий 53-й ОМБр Игорь.

Война в Украине: новости

На Таврическом направлении враг за сутки понес значительные потери в технике и живой силе. Об этом рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 800 российских оккупантов, с начала войны потери РФ в живой силе составляют уже 353 190 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: