Подавляющее большинство участников опроса негативно относится к возможной отставке Залужного.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский пользуются высоким доверием у украинцев, но не всех троих одинаково хорошо знают. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Отмечается, что участникам опроса задавался вопрос о том, насколько они доверяют или не доверяют украинским публичным деятелям. В перечне фамилий были Залужный, Буданов и Сырский (однако без описания их должностей или рода деятельности, то есть только имя и фамилия).

"Как можно видеть, все три указанных военных командующих пользуются высоким доверием населения, а разница в долях доверия является в большей степени следствием разного уровня осведомленности о них. Так, среди всего всех респондентов 92% доверяют В. Залужному, 60% - к. Буданову (но 18% не знают его), 33% - О. Сырскому (но 48% не знают его)", - сообщили социологи.

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В пересчете к тем, кто знает этих командующих, 94% доверяют Залужному, 73% доверяют Буданову и 63% доверяют Сырскому. В то же время уровень недоверия среди тех, кто их знает, составляет 5% для Залужного, 24% - для Буданова и 29% - для Сырского.

Отмечается, что во всех регионах ситуация достаточно сходная и во всех регионах военные командующие пользуются достаточно высоким доверием.

В то же время в то, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным могут быть определенные разногласия или трения, верят 43% украинцев. Впрочем, из них лишь 8% считают, что ситуация очень серьезная, а остальные 35% считают эти недоразумения не очень серьезными. Вообще не считают, что есть определенный конфликт, - 39%, а 18% не смогли определиться со своим мнением. Во всех регионах взгляды респондентов по этому вопросу также довольно схожи.

Кроме того, отмечается, что подавляющее большинство респондентов - 72% - негативно отнеслись бы к отставке Залужного. "Лишь 2% респондентов отнеслись к этому положительно. Еще 21% имеют нейтральное восприятие этого, а 5% не смогли сформулировать свое мнение", - говорится в результатах опроса.

Среди респондентов, доверяющих Зеленскому, 71% отнеслись бы негативно к решению уволить Залужного (и лишь 3% отнеслись бы к этому положительно). Во всех регионах большинство населения критически относится к отставке Залужного.

*** В течение 4-10 декабря КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1 тыс. 200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме Крыма). Опрос проводился с гражданами Украины в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами заграницей.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Кому доверяют украинцы - предыдущие опросы

Как сообщал УНИАН, ранее был опубликован опрос КМИС, согласно которому среди украинцев снизился уровень доверия к действующему правительству и парламенту.

По данным опроса, абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы - как и в декабре 2022 года, так и сейчас, им доверяют 96% опрошенных. Кроме того, 88% украинцев доверяют Залужному (не доверяют - только 4%).

Большинство украинцев - 59% - одновременно доверяют и Залужному, и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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