Также военные предупредили о фиксации в украинском небе дронов типа Shahed.

Зафиксирована активность российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Внимание!" Зафиксирована активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Также военные предупредили о фиксации в украинском небе дронов типа Shahed.

Видео дня

"Николаевский Ванек" отметил, что вылет Ту-95МС, вероятно, боевой. Отмечается, что в районе Энгельса вражеские самолеты будут скорее всего примерно в 01:00 – 02:00.

"Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 02:00 – 03:00. В районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 02:30 – 03:30. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 03:30 – 04:30", – сказано в сообщении.

Отмечается, что указанное время – "очень приблизительное, с большой погрешностью".

"За бортами продолжаем следить, точное количество бортов будет известно ближе к 01:00", – добавил "Николаевский Ванек".

Отметим, что последний раз враг атаковал Украину ракетами из Ту-95МС в ночь на 14 июня.

Атаки РФ по Украине

Ночью 19 июня российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами типа Shahed. Взрывы раздавались, в частности на Львовщине.

Утром глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий сообщил, что военные противовоздушной обороны сбили на Львовщине 5 из 5 "шахедов".

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в Малехове зафиксирован прилет. По предварительной информации, был поврежден многоэтажный жилой дом, выбито 20 окон, а в частном секторе выбиты окна в 5 домах. Пострадал человек.

Впоследствии Козицкий добавил, что обломки вражеских беспилотников во Львове повредили административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

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