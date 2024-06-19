Все "шахеды", которые атаковали область, были сбиты.

Ночью над Львовской областью военные противовоздушной обороны сбили 5 из 5 "шахедов".

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий со ссылкой на ПвК "Запад" по состоянию на 05:55, во время первой ночной тревоги, которая длилась с 02:32 по 03:35, в воздушное пространство Львовщины зашли 4 вражеских беспилотника.

Во время второй тревоги, которая длилась с 04:27 по 05:24, нашу область пытался атаковать еще один "шахед".

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Кроме того, как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, в Малехове зафиксирован прилет. По предварительной информации, поврежден многоэтажный жилой дом, выбиты 20 окон, а в частном секторе выбиты окна в 5 домах.

"Повреждено офисное помещение. Здесь госпитализировали охранника... Состояние средней тяжести", - детализировал Садовый.