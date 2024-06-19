На Днепропетровщине работала противовоздушная оборона.

Ночью в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу.

Командование Воздушных сил ВСУ в своем Telegram-канале предупреждало об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов и баллистического вооружения с востока. В Днепропетровской областной военной администрации сообщили о сбитии российского "шахеда" в Криворожском районе.

По последним данным, дроны на севере Одесской области двигались курсом на северо-запад, на севере Николаевщины - на запад, а на Херсонщине - в сторону Николаевской области. А группа БПЛА в Запорожской области держала курс на Херсонщину.

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Обновлено в 03:20: Мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан не снимать работу противовоздушной обороны и оставаться в безопасном месте.

Обновлено в 02:52: В воздушном пространстве Львовской области зафиксировали российские беспилотники, сообщили в военной администрации. "Курс постоянно меняется. Будьте в безопасном месте", - говорится в сообщении.

Обновлено в 01:40: БПЛА из Винницкой области летят в сторону Хмельницкой, несколько групп "шахедов" на Николаевщине движутся на Кировоградщину и Одесскую область. Дроны в Днепропетровской области направляются на север.

Обновлено в 00:55: "Шахеды" на юге Винницкой области держат курс на северо-запад, на Николаевщине - движутся на запад. Несколько групп дронов из Херсонской области летят на Николаевщину и Днепропетровщину.

Обновлено в 00:25: Группа "шахедов" с Херсонщины на Днепропетровщину, движутся в направлении Кривого Рога.

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