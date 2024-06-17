Хотя российские и украинские войска регулярно берут в плен друг друга, они редко делают это в таких больших количествах.

Украинские войска заблокировали до 400 россиян на химическом заводе в центре Волчанска, и по данным Украинского центра оборонных стратегий, тридцать россиян уже сдались после того, как неоднократные попытки спасти их не увенчались успехом.

Как пишет Forbes, за несколько недель ожесточенных боев части нескольких украинских бригад заблокировали российское наступление севернее реки Волчья. В то же время российские силы, эквивалентные как минимум двум батальонам с сотнями пехотинцев, штурмовали ПАО "Волчанский химический завод" на правом берегу реки. Очевидно, план россиян заключался в том, чтобы захватить химический завод, а затем оттуда начать операцию по форсированию реки, чтобы ворваться в южный Волчанск.

"План провалился, когда украинские войска - возможно, из 9-го стрелкового батальона, Российского добровольческого корпуса или 36-й бригады морской пехоты - атаковали к западу от химического завода и продвинулись на несколько кварталов на север, отрезав россиян на заводе от их товарищей на западе", - пишет Forbes.

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Украинские бойцы отмечали, что россияне окружены без всяких шансов на эвакуацию или подкрепление и сообщали о "куче мертвых и раненых орков".

Российские командиры в эти выходные приказали своим войскам к западу от химического завода прорваться через украинские позиции. Однако две попытки прорыва к окруженным российским войскам были отбиты украинскими силами обороны, сообщает Центр оборонных стратегий.

"Очевидно, именно тогда окруженные россияне начали массово сдаваться в плен. Хотя российские и украинские войска регулярно берут в плен друг друга, они редко делают это десятками. Больше всего пленных, как правило, случается во время осады крупных городов и хаотичных поспешных отступлений", - отмечает Forbes.

Так, сотни украинских военных сдались в плен после того, как несколько недель продержались в окруженном Мариуполе. В середине февраля 2024 года россияне захватили в плен десятки украинцев, которые отступали из руин Авдеевки на востоке Украины.

"То, что так много россиян сдалось одновременно в Волчанске, городе, который ни одна из сторон полностью не контролирует и который остается предметом споров, должно было бы напугать российское командование. Российская армия не должна была увязнуть в Волчанске. И, безусловно, она не должна была потерять десятки солдат в неудачной попытке захватить плацдарм для дальнейшей попытки переправиться через узкую реку посреди города", - говорится в статье.

Какими бы ни были цели россиян, когда они пересекли границу на севере Украины в прошлом месяце, они не только не достигли их - их перспективы на успех все больше отдаляются, подчеркивает издание.

Война в Украине - новости

Как рассказывал офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин, враг отброшен от населенного пункта Липцы в Харьковской области.

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