За сутки ВСУ уничтожили 59 оккупантов.

ВСУ на юге Украины в течение суток атаковали паромную переправу и ударили по районам сосредоточения вооружения россиян.

Об этом сообщает ОК "Пивдень".

Нашей авиацией нанесено 6, а ракетно-артиллерийскими подразделениями 265 точных ударов, в том числе по реактивным системам залпового огня, районам сосредоточения вооружения и техники, понтонным переправам в районе Новой Каховки.

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"Потери врага за боевой день составляют 59 рашистов, 3 реактивные системы залпового огня "Ураган" и транспортно-зарядная машина для них, 2 самоходные пушки артиллерии "Пион", самоходная гаубица "Мста-С", 3 самоходные артиллерийско-минометные установки, танк Т-72 и 6 единиц авто-бронетехники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке", - сказано в сообщении.

Также там сообщили, что были сбиты два вражеских беспилотника.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 51 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. За 7 сентября украинские защитники "откобзонили" 640 противников - это рекордное количество, если не учитывать данные за первые недели войны.

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