Аналитики назвали две основные причины, которые вызвали такую ситуацию.

Оккупанты активно продвигаются на фронте и за август-сентябрь захватили в 5,5 раз больше территории, чем за весь 2023 год.

Такую оценку обнародовали аналитики проекта UA War Infographics. Они отметили, что за первые полгода оккупанты могли захватывать максимум по 200 кв км в месяц. Но уже в августе эта цифра составляла 351 захваченный кв км, а в сентябре - 468 кв км.

Аналитики отметили, что главными причинами этого является дефицит оружия в ВСУ и изменение тактики российских оккупантов. В частности, в штурмах враг начал массово использовать багги и мотоциклы.

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Оккупанты вошли в Торецк и продвигаются к его центру, а также добились небольших успехов вдоль линии, которая тянется от Торецка до Угледара. Ожесточенные бои в этом районе, по мнению австрийского военного аналитика Франца-Штефана Гади, отражают давнюю цель Кремля захватить всю Донецкую область, которую он уже частично контролирует. "Очевидно чего хотят россияне, поэтому именно здесь происходят самые ожесточенные бои", - сказал он.

Однако, оккупанты все еще далеки от захвата всей Донецкой области. Сейчас Кремль контролирует около двух третей области.

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