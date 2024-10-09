По словам военных аналитиков, эти тактика приносит огромную выгоду Кремлю, давая ему возможность полностью захватить Донецкую область в будущем.

Оккупанты вошли в Торецк и продвигаются к его центру, согласно картам поля боя, составленным независимыми группами.

Россияне также добилась небольших успехов вдоль линии фронта, которая тянется от Торецка до Угледара, приблизившись к нескольким стратегически важным городам и поселкам, пишет New York Times (NYT).

Издание отметило, что ожесточенные бои в этом районе отражают давнюю цель Кремля захватить всю Донецкую область, которую он уже частично контролирует. "Очевидно к чему стремятся россияне, поэтому именно здесь происходят самые ожесточенные бои", - сказал военный аналитик Франц-Штефан Гади.

Видео дня

Однако, как отмечает NYT, россияне все еще далеки от захвата всей Донецкой области. В настоящее время Кремль контролирует около двух третей области. "Чтобы захватить оставшуюся треть, ему нужно прорвать несколько украинских оборонительных линий траншей и противотанковых рвов и пробиться через густонаселенные городские центры - изнурительная борьба, которую, по мнению официальных лиц США, российская армия не сможет успешно вести в краткосрочной перспективе", - написало издание.

Однако, медленное, но уверенное продвижение оккупантов в Донецкой области с начала года позволило Кремлю захватить или поставить под угрозу несколько украинских бастионов, которые играют ключевую роль в обороне Украины в этом районе, поскольку они плотно укреплены и расположены на выгодной местности, например, на возвышенностях. По словам военных аналитиков, эти успехи приносят огромную выгоду Кремлю, давая ему возможность полностью захватить область в будущем.

Например, падение города Торецк на вершине холма позволило бы россиянам продвигаться по автодороге, соединяющей несколько городов, которые образуют главный пояс обороны Украины в той части Донецкой области, которую она все еще контролирует. Перекрытие дороги значительно осложнило бы логистику ВСУ в этом районе.

NYT отметило, что к юго-западу от Торецка российские войска расширяют выступ, который они прорезали в обороне ВСУ, продвигаясь к стратегическому городу Покровск - железнодорожному и дорожному узлу. Вместо того чтобы напрямую атаковать Покровск, который защищен несколькими линиями траншей и противотанковых рвов, оккупанты пытаются обойти его с фланга, захватив менее укрепленную территорию на юге.

Паси Паройнен, военный эксперт финской Black Bird Group, которая анализирует спутниковые снимки поля боя и кадры боевых действий, сказал, что у ВСУ нет сильных оборонительных линий в районе прямо к югу от Покровска, что позволило РФ выйти на прорыв и захватить за 14 дней несколько поселков там.

"Для России имело бы смысл попытаться окружить Покровск с юга", - сказал Паройнен.

Кроме того, и Паройнен и Гади заявили, что россияне все чаще используют тактику окружения, чтобы заставить ВСУ отступить. Они прорываются через слабые места в украинской обороне и захватывают узкие полоски земли, чтобы сформировать клещи вокруг украинских позиций, прежде чем затянуть петлю, сказали они.

Таким образом оккупанты теперь частично преуспели в формировании таких клещей вокруг Селидово, недалеко от Покровска. Издание отметило, что его захват облегчил бы попытки руссиян обойти Покровск с фланга.

Ситуация в районе Торецка

7 октября пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что оккупанты вошли на восточную окраину города. По состоянию на 8 октября россиянам удалось дойти до шахты "Центральная".

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев сравнивает российскую тактику с битвой за Бахмут, когда оккупанты продвигались ценой значительных потерь живой силы.

Вас также могут заинтересовать новости: