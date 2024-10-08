По словам Владислава Селезнева, бои за Торецк напоминают бои за Бахмут.

Тактика российских оккупантов в Торецке Донецкой области схожа с битвой за Бахмут - одной из самых кровопролитных в войне России против Украины. Об этом в комментарии Фокусу сказал полковник запаса, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Издание напоминает, что тогда враг продвигался ценой больших потерь во время уличных боев. Сейчас же медленное продвижение захватчиков в Торецке объясняется усталостью украинских защитников и одновременной готовностью РФ нести потери и не жалеть ресурсы для достижения целей.

"Конечно, удержать Торецк при такой динамике будет проблематично. В ближайшей перспективе ВСУ рискуют потерять контроль над Селидово и Торецком. Возможно, на этом ВС РФ остановятся, ведь не менее активные бои происходят на Лимано-Купянском направлении", - прогнозирует Селезнев.

Видео дня

В свою очередь военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что бои за Торецк отличаются от наступления на Угледар, ведь российские подразделения глубоко вклинились в город по прямой и пока не двигались флангами. При этом вхождение в город лишает ВС РФ возможности осуществления быстрых маневров:

"Существует большая вероятность, что россияне увязнут в Торецке, как машина в болоте. Резкое изменение ситуации возможно после пробивания флангов от Дачного и Дилиевки на юге, а также Железного на севере".

Война в Украине - последние новости

Во вторник, 8 октября, российские оккупанты дважды ударили по Харькову. По информации главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, во время второй атаки враг ударил по городу по открытым территориям. Всего было зафиксировано взрывы около 4 КАБов.

Погибли гражданские мужчина и женщина, по меньшей мере три человека получили ранения. Люди в это время находились на улице.

Вас также могут заинтересовать новости: