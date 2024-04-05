В районе Урожайного оккупант приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти ближе и провести разведку.

Бойцы Национальной гвардии Украины взяли в плен оккупанта из российской бригады морской пехоты, который пытался штурмовать украинские позиции на мопеде. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии в Telegram.

"Во время работы одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БпЛА заметили российского военного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти ближе и провести разведку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы 21-й бригады НГУ уже ждали незваного гостя.

В Нацгвардии проинформировали, что пленному 43 года, он проходил службу по контракту в рядах бригады морской пехоты ВС РФ. С сентября 2023 года принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

"По словам пленного, был призван на должность водителя, однако, затем был переведен в штурмовое подразделение", - заявили в НГУ.

Российские военнопленные: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун рассказал, как происходит обмен пленными между Украиной и РФ и кого из военных Россия пытается вернуть в первую очередь.

Он отметил, что некоторые пленные их вообще не интересуют, особенно это касается мобилизованных. А некоторые категории, такие как "Шторм Z" - бывшие зэки - они их обменивают в первую очередь.

Еще одним приоритетом для обмена в РФ являются кадыровцы, отметил он. По словам Ягуна, иногда они готовы обменять 10 украинских пленных на одного своего.

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