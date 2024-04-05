Возле Веселого и в РаСботино продолжаются бои.

Украинские военные отбросили оккупантов возле Невельского Донецкой области, однако враг имеет и продвижения.

Об этом сообщает DeepState. Отмечается, что возле Веселого и в Работино продолжаются бои.

"Противник продвинулся возле Новомихайловки, Старомайорского и в Часовом Яру", – говорится в сообщении.

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Ситуация на фронте: это стоит знать

В течение суток, 4 апреля, на фронте произошло 57 боевых столкновений с российскими оккупантами. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что две трети атак пришлось на Бахмутское и Новопавловское направления. Так, на Бахмутском направлении Силы обороны отбили более 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской области; Спорное, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

В то же время на Новопавловском направлении враг, при поддержке авиации, 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что на фронте удалось стабилизировать позиции украинских защитников, оккупанты уже не могут продвигаться. По его словам, "в условиях дефицита снарядов, существенного замедления в поставках такие результаты – действительно очень хорошие".

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