В ВСУ отметили, что очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле.

В Черниговской области ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Силы сопротивления Сиверщины неустанно работают над скорейшей победой наглого врага. Их бронированные машины оказались и не такими уж бронированными. Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле", — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 марта стало известно, что в Черниговской области украинские военные уничтожили большое количество техники и личного состава оккупантов. В частности, вечером 17 марта вблизи Чернигова было обнаружено расположение вражеского комплекса РЭР "Торн" и командно-наблюдательного пункта БТГр. "А сегодня на рассвете украинские защитники из числа войск оперативного командования "Север" пожелали оркам "Доброе утро", уничтожив указанные объекты", - отмечалось в сообщении оперативного командования "Север".

Также в тот день защитниками Чернигова были отбиты две попытки продвижения российских военных.

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