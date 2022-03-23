Текст, который используют оккупанты — максимально циничный и лживый.

Пропаганда — один из главных инструментов российских оккупантов. Кремль и его рупоры всячески искривляют реальность и оправдывают свои военные преступления. Любые призывы и высказывания врага нужно игнорировать, что недавно подчеркнуло оперативное командование "Север". По его словам, на Черниговщине оккупанты начали распространять пропагандистские листовки среди мирного населения. Эти "бумажки", которые рекомендуется сразу сжигать, содержат призывы к помощи солдатам РФ.

"В приграничных населенных пунктах Черниговской области оккупанты распространяют пропагандистские листовки, где уверяют, что Россия не воюет с мирным населением, а гарантирует им безопасность и свободу слова. Наши украинские люди не поддаются таким призывам, ведь видят и понимают, что коварным захватчикам верить нельзя, их слово не стоит ничего", — сказано на официальной странице оперативного командования "Север" на Facebook.

Текст листовок пропитан цинизмом и ложью. Например, в нем сказано, что комфортная жизненная среда и свобода выбора — это приоритет для России. Тем временем в РФ процветает авторитарный режим, а войска оккупантов уничтожают мирные украинские города.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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