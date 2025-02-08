Вражеская пехота осуществила десантирование с бронемашин и ее добили сбросами с дронов и артиллерией.

ВСУ уничтожили российскую колонну из танков и БМП, которая шла на прорыв украинской обороны на Харьковщине.

Как сообщили в 3-й отдельной штурмовой бригаде, враг силами "элитной" Кантемировской 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии РФ предпринял попытку прорыва в районе населенных пунктов Первомайское и Вишневое.

"Россияне попытались пойти на штурм колонной танков и БМП с участием багги. Попав под удары артиллерии противник потерял первые 2 БМП еще на переправе - техника утонула. В работу вступили силы БПЛА - FPV-дроны бригады, которые нанесли удары по ходу движения вражеской колонны. Пехота внепланово осуществила десантирование с бронемашин и ее добили сбросами с дронов и артиллерией. Эпический штурм оккупантов закончился уничтожением БРЭМ, которую пригнали эвакуировать "утопленников", - информируют в бригаде.

Отмечается, что в итоге было уничтожено 10 единиц вражеской бронетехники, 10 оккупантов ликвидированы, еще 10 - ранены.

3-я ОМБР обнародовала видео отражения штурма.

Война в Украине: новости

В конце января на Покровском направлении танк Leopard 2A4 уничтожил российскую колонну бронетехники.Вражеская колонна двигалась по полевой дороге возле лесополосы, где и попала в засаду, устроенную экипажем "Леопарда" из состава 33-й отдельной механизированной бригады.

Танк, маневрируя, бил прямой наводкой из-под прикрытия домов поселка, к которому и пытался штурмом на бронемашинах прорваться противник. По итогам боя было подбито не менее пяти вражеских бронемашин, некоторые из них получили по несколько попаданий. Была уничтожена вся колонна оккупантов вместе с десантом.

Вас также могут заинтересовать новости: