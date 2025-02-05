По словам защитника, специфика местности определяет характер боев.

Операторы БпЛА планомерно ежедневно и каждую ночь разрушают вражеские укрытия, выкуривая врага из нор на севере Харьковщины. Об этом рассказал представитель службы связей с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев

"Держим фронт к северу от Харькова, между поселком Липцы и границей. Наша главная задача - продолжать наносить поражение врагу, не давая ему накапливаться и двигаться в сторону границы, что мы, собственно, и делаем в лесах и лесополосах, которые расположены между Липцами и выше на север", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, специфика местности определяет характер боев, а продвижение и любое движение в плотных, насыщенных лесополосах, очень ограничено.

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"Россияне очень хорошо умеют копать. Они копают многоэтажные норы на одного-двух человек, откуда непросто их выкуривать. Наша главная задача - усиливать наших пилотов БпЛА и ударные дроны, которые планомерно ежедневно и каждую ночь разрушают вражеские укрытия, выкуривая их из этих нор, разрушают их пути подвоза, минируют пути подхода", - добавил Дегтярев.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Бои на правом берегу Оскола имеют целью врага расширение плацдарма, чтобы атаковать Купянск. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его мнению, россиянам крайне важно взять под контроль железнодорожное сообщение востоком Харьковщины.

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