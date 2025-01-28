Враг двигался колонной в составе не менее пяти бронированных машин.

На Покровском направлении танк Leopard 2A4 уничтожил российскую колонну бронетехники. Об этом сообщает официальный телеграм-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Отмечается, что вражеская колонна двигалась по полевой дороге возле лесополосы, где и попала в засаду, устроенную экипажем "Леопарда" из состава 33-й отдельной механизированной бригады.

"Наш танк, маневрируя, бил прямой наводкой из-под прикрытия домов поселка, к которому и пытался штурмом на бронемашинах прорваться противник", - говорится в сообщении.

По итогам боя было подбито не менее пяти вражеских бронемашин, некоторые из них получили по несколько попаданий. Отмечается, что вся колонна вместе с десантом была уничтожена.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в городской застройке Часового Яра и Торецка в Донецкой области продолжаются уличные бои с российскими оккупантами. Враг при поддержке артиллерии продолжает штурмовать позиции на Краматорском и Торецком направлениях.

Также мы рассказывали, что на Покровском направлении россияне сделали акцент на FPV-сбросах. Оккупанты дистанционно минируют логистические пути Вооруженных сил Украины.

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