Украинские войска продолжают наступление на Мелитопольском и бахмутском направлениях.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили об успехах украинских военных неподалеку недавно освобожденной Андреевки под Бахмутом. Всего в течение суток произошло 37 боевых столкновений с врагом.

Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении. Там ВСУ уничтожают врага, освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

Так, на Лиманском направлении силы обороны отбили четыре атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области, а на шахтерском - в районах населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области.

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Кроме того, на Бахмутском направлении украинские воины имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. На этом же направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области.

По данным Генштаба, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время, на Авдеевском и Марьинском направлениях российские захватчики безуспешно пытались вести штурм в районе Авдеевки Донецкой области. Также враг совершил 14 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском же направлении украинские защитники продолжают сдерживать захватчиков в районе юго-восточнее Работино Запорожской области, а на Херсонском - ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

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За прошедшие сутки авиация ВСУ 12 раз ударила по скоплениям российских оккупантов и их техники и 7 - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Кроме того, украинские ракетчики уничтожили российские узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, 9 артиллерийских средств, склад горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию и станцию РЭБ.

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