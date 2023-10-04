При этом аналитики Института отметили, что российские силы не способны выдержать высокий темп наступательных операций.

ВСУ провели наземные атаки возле Бахмута, но не добились подтвержденных успехов.

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Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что российские военкоры сообщили, что ВСУ постепенно продвигаются в районе Клещиевки и Андреевки в 10 км к югу от Бахмута, чтобы прорвать оборону оккупантов возле железнодорожной линии. Сообщается, что украинские военные сильно обстреливают передовые российские позиции возле Клещиевки, чтобы добиться отхода вражеских сил, что даст возможность ВСУ продвинуться.

В отчете отмечается, что российские войска продолжили наземные атаки возле Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Аналитики также привели данные российского военкора о том, что оккупанты увеличили интенсивность и расширили географическую зону своих наступательных операций в районе Авдеевки. "Хотя российские силы, вероятно, не способны выдержать возросший темп и интенсивность наступательных операций", - подчеркнули аналитики.

Война в Украине: новости

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины и наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. За прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновений.

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