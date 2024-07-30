Поражено 20 боевых бронированных машин и танков оккупантов, 9 мотобайков и багги, много убитых и раненых.

Российские оккупанты пытались прорвать украинскую оборону на Кураховском направлении, но все закончилось уничтожением большого количества вражеской техники и выводом из строя почти 70 врагов, из которых половину - навсегда.

"Армия оккупантов во второй раз бросила в атаку 57 единиц бронетехники, чтобы прорвать оборону таврийских десантников на Кураховском направлении - массированный российский штурм снова потерпел фиаско", - сообщает 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада.

Сказано, что оккупанты в течение одного дня задействовали 10 танков, 47 боевых бронированных машин с пехотой, 10 мотоциклов и один багги.

"Несмотря на огромное количество вражеской техники, все попытки врага в очередной раз были умножены на ноль: в ходе боя наши воины поразили 12 боевых бронированных машин, 8 российских танков, 9 мотобайков и багги. Уничтожено 36 оккупантов, еще 32 - ранены", - сообщает 79 ОДШБ.

На видео видно блестящую боевую работу украинских артиллеристов, операторов ударных дронов, противотанкистов, саперов, героической пехоты.

"Искалеченные российские штурмовики с оторванными конечностями, которые почувствовали ярость Таврических десантников и в панике бросаются ползти с поля боя - вот что надо показывать каждому, кто еще собирается принять участие в "СВО", - отмечают в бригаде.

Война в Украине - текущая ситуация

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ вчера, 29 июля, зафиксировано 149 боевых столкновений. Очень горячо на Покровском направлении, где Силы обороны за сутки остановили 52 атаки. Враг атаковал в районах десяти различных населенных пунктов, самым активным был у Новоалександровки, Желанного и Прогресса. Оккупанты действовали на направлении при значительной поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации.

На Кураховском направлении наши защитники отбили 21 штурмовое действие неподалеку Константиновки, Парасковиевки и Победы, где противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Оккупанты потеряли на направлении за вчера большое количество танков и другой бронетехники.

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