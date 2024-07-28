Кураховка становится ловушкой для истощения россиян.

Российские оккупанты недавно отправили на прорыв украинских позиций 57 бронированных машин и дюжины мотоциклистов. Событие произошло к востоку от украинской крепости в Кураховке на востоке Украины.

Как пишет Forbes, первый штурм в среду встретил синхронную оборону минами, артиллерией, ракетами и беспилотниками элитной украинской 79-й десантно-штурмовой бригады. Оккупанты отступили, оставив шесть разбитых танков, семь разбитых БМП и все 12 мотоциклов. При этом погибли 40 россиян и еще 37 - получили ранения.

Это поражение врагов не остановило и на следующий день они повторили попытку, бросив в атаку 17 транспортных средств. Однако те столкнулись с такой же эшелонированной обороной и такой же судьбой. Нападающие развернулись, оставив подбитый танк и две подбитые боевые машины.

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"Двадцать три россиянина закончили СВО досрочно. Еще 29 получили ранения различной степени тяжести", - иронизировали в 79-й десантно-штурмовой бригаде.

В издании отмечают, что в отличие от района Авдеевки, где захватчики медленно оттесняют дезорганизованные украинские силы, Кураховка становится ловушкой для истощения россиян. Они продолжают атаковать, но сталкиваются с жесткой украинской обороной и отступают, чтобы через несколько дней снова все повторить.

Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight прогнозировала такую ситуацию еще в апреле. Однако для россиян Кураховка является ключевой целью для захвата близлежащей крепости Курахово и консолидации контроля над Донецкой областью.

"Вероятно, что россияне попытаются добраться до Кураховки, чтобы получить возможность отрезать Курахово от логистических путей... Из-за относительно благоприятных оборонительных сооружений и географических условий этого района мы не ожидаем быстрого продвижения российских войск там", - пояснили во Frontelligence Insight.

Не помогает врагу и то, что захватчики атаковали в нескольких секторах одновременно, разворачивая свою наступательную боевую мощь.

"Учитывая попытку России продвигаться в нескольких направлениях одновременно, им может быть трудно достичь своих целей из-за нехватки достаточных сил", - отметили аналитики.

Как добавляется, российским военачальникам трудно устоять перед перспективой продвинуться на этом направлении. Нужна лишь одна удачная атака из десятков, чтобы достичь первого прорыва, который может спровоцировать постепенный крах украинской обороны, позволяя врагам пробиваться вперед.

Это недавно произошло к западу от Авдеевки. Наверняка российские командиры надеются на повторение ситуации и к востоку от Кураховки.

"Постепенное продвижение более медленными темпами все еще возможно", - предупреждает Frontelligence Insight.

В Forbes разделяют это беспокойство. В издании отмечают, что хотя последние атаки закончились для противника катастрофой, любая следующая может достичь успеха.

Война в Украине - последние новости

Times в июне предупреждал, что без усиления западной помощи Курахово и Покровск ждет судьба Бахмута и Авдеевки.

Проект DeepState, в эти сутки сообщал, что российские оккупационные войска имеют продвижение на нескольких участках фронта. В частности, враг продвинулся у Водяного Донецкой области.

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