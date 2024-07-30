Оккупанты снова продвинулись на Донбассе, - DeepState

Оккупанты имели определенный успех у Спирного, Раздоловки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном.

Российские оккупанты продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой области .

Об этом сообщили аналитики DeepState.

Они отмечают, что есть продвижение возле Спирного, Раздоловки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном.

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В утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины не сказано о продвижении врага. Отмечается, что за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений. Сказано, что и дальше очень горячо на Покровском направлении, где Силы обороны за сутки остановили 52 атаки. Враг атаковал в районах десяти различных населенных пунктов, активным был у Новоалександровки, Желанного и Прогресса. Оккупанты действовали на направлении при значительной поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации.

По данным Генштаба, на Кураховском направлении наши защитники отбили 21 штурмовое действие неподалеку Константиновки, Парасковиевки и Победы, где противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Оккупанты потеряли на направлении за вчера большое количество танков и другой бронетехники.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

Также оккупанты на Лиманском направлении атаковали 13 раз неподалеку Невского, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Переездного, Спирного и Выемки.

На Времовском направлении враг совершил девять штурмов украинских позиций неподалеку Водяного, Большой Новоселки и Константиновки.

На Купянском направлении было 6 атак врага у Новоосиново, Песчаного и Стельмаховки. Такое же количество атак было на Краматорском направлении, где враг атаковал шесть раз в районах Григорьевки, Часового Яра, Клещеевки, Калиновки и Богдановки.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 29 июля, уничтожено 1060 российских оккупантов . По данным Генштаба ВСУ, всего с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации украинские военные "скосили" около 577060 оккупантов.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, также уничтожено много вражеской техники, а именно: танков - 8381 (+25 за минувшие сутки); боевых бронированных машин - 16141 (+38); артиллерийских систем - 16056 (+46); РСЗО - 1130 (+1); БПЛА оперативно-тактического уровня - 12832 (+27); автомобильной техники и автоцистерн - 21687 (+53); специальная техника - 2696 (+6).

Кроме того с начала полномасштабного вторжения уничтожено 906 средств ПВО, 363 самолета, 326 вертолетов, 2406 крылатых ракет, 28 корабли/катера, одна подводная лодка.

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