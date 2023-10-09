Российские войска начали повторное минирование ранее разминированных территорий, чтобы нарушить логистику ВСУ.

Оккупанты активизируют минные работы на Запорожском направлении, чтобы нарушить логистику ВСУ и замедлить продвижение украинских сил на западе области. сообщают аналитики американского Института изучения войны.

"Российские военкоры утверждают, что российские войска начали повторное минирование ранее разминированных территорий на линии Роботино-Вербовое. Военкоры утверждают, что в последние дни интенсивные российские усилия по минированию и разминированию нарушили движение тяжелых украинских грузов и оборудования в этих районах", - отмечают аналитики.

Также, по утверждению аналитиков, российские войска активизировали тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть оборону Украины и разделить усилия ВСУ.

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"Пресс-секретарь Таврийской группы войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска пытаются зафиксировать украинские силы на авдеевском и марьинском направлениях и не дать им перебросить резервы на запорожское направление", - отмечают в ISW.

Аналитики отмечают, что на военные операции на фронте начало влиять ухудшение погодных условий.

"Российские военкоры утверждают, что ухудшение погодных условий на Бахмутском и Запорожском направлениях влияет на украинские наступательные операции, а также на российскую воздушную разведку", - отметили аналитики.

В то же время пресс-секретарь Восточной группы войск ВСУ Илья Евлаш подтвердил, что плохая погода может повлиять на работу беспилотников и авиации, но погода не остановит контрнаступление Украины.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, оккупанты за прошедшие сутки атаковали на пяти направлениях фронта. Зафиксированы 33 боевых столкновения.

В частности, на Купянском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отбили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении в течение суток украинские воины успешно отбили все атаки врага севернее Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 13 атак оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

В то же время, на Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационные удары по нескольким населенным пунктам в Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов.

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