Кроме того, поражены четыре опорных пункта и пятнадцать мест скопления живой силы и техники противника.

За сутки ВСУ уничтожили вражеские самолеты Су-25 и Су-34, вертолет Ка-52, два беспилотника и ракету. Под удар также попала понтонная переправа и плавсредства противника с военной техникой на них.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 23 удара, в ходе которых было уничтожено четыре зенитных ракетных комплекса, поражено четыре опорных пункта и пятнадцать мест скопления живой силы и техники противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два самолета (Су-25 и Су-34), один вертолет Ка-52, два БпЛА и одну управляемую авиационную ракету", - говорится в сообщении.

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Тем временем ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, огневому поражению живой силы и боевой техники, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника.

"В результате огневого воздействия за сутки поражены два пункта управления беспилотной авиации, опорные пункты, скопление вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения. В зону поражения также попала понтонная переправа и плавсредства противника с военной техникой на них", - добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты пребывают в паническом настроении и продолжают нести потери.

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