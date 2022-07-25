С начала вторжения россиян в Украину в Донецкой области погибли 639 мирных людей, ранены еще 1660 и это данные без учета жертв в Мариуполе.

На Донетчине за прошедшие сутки 8 человек получили ранения в результате действий агрессора.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 24 июля россияне ранили 8 мирных жителей Донбасса: 3 в Павловке, 1 в Бахмуте, 1 в Галициновке, 1 в Новомиколайловке, 1 в Пивденном и 1 в Северске", - написал он.

Всего, по данным Кириленко, с начала вторжения россиян в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 639 мирных людей, ранены еще 1660.

В то же время он подчеркнул, что пока неизвестно количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе.

Как писал УНИАН, россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Основные бои враг ведет, чтобы взять под контроль территорию всей Донецкой области.

Однако, по словам советника главы МВД Вадима Денисенко, наступательный потенциал ВС РФ угасает. Противник сосредоточился на небольших участках фронта - оккупацией Северска и Бахмута.

По данным британской разведки, наступательные действия россиян на Бахмутском направлении "маломасштабны", прогресс у них "минимальный".

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