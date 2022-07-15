По предварительным данным, жертв нет.

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области.

Об этом мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил в Facebook.

"Очередной авиаракетный удар по Краматорску. Предварительно без жертв", - отметил Гончаренко.

Он добавил, что на месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 июля на Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Григоровки, Северска, Краматорска, Верхнекаменского, Закетного, Серебрянки и спорного. Нанес авиационные удары вблизи Верхнекаменского и маяков. Кроме того, захватчики вели наступление в направлении Верхнекаменского. Долгое время продолжались тяжелые боевые действия.

В этот же день оккупанты нанесли авиаракетных ударов по промзоне в Краматорске. В результате бомбардировок в отдельных частях населенного пункта исчезло электричество.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на сегодняшнее утро, на Краматорском направлении враг проводит перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска. Также украинские бойцы подавили вражеские наступления на двух направлениях россияне бесславно уходят.

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