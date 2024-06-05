В частности, российские самолеты, которые сбрасывают управляемые авиационные бомбы на Харьков, взлетают с аэродромов в Брянской и Курской областях.

ВСУ требуют расширения разрешения от стран Запада, чтобы поражать военные объекты на российской территории их оружием.

Об этом командир отдельного взвода ударных БпЛА CODE 9.2, 3-го штурмового батальона, 92 ОШБр позывной "Дед" сказал в эфире телеканала "Киев24". "Скопление живой силы уничтожается на оккупированной территории, тяжелую бронированную технику на эту территорию они не свозят - катаются на технике для логистического обеспечения. Тяжелая техника уничтожается на территории врага. Как всегда, нам немножко не хватает территории, по которой это можно делать, потому что делать это только по оккупированной части Харьковской области и Белгородской - это немножко мало", - сказал "Дед".

Военный отметил, что самолеты, которые наносят удары по Харькову и области, взлетают в воздушное пространство также из Брянской и Курской областей.

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Он добавил, что разрешение бить по Белгородщине является положительным изменением, но украинские защитники ожидают следующих шагов в этом направлении.

Удары ВСУ по территории РФ

2 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что разрешение США бить по территории РФ из артиллерийско-ракетных систем повышенной мобильности Himars является недостаточным для поражения всех видов российского оружия, из которого наносятся удары по гражданскому населению в Украине. В частности, Украина не имеет возможности и разрешения наносить удары по российским аэродромам, откуда взлетают самолеты для расстрела Украины ракетами и бомбами.

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