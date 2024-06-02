В частности, Украина не имеет возможности и разрешения наносить удары по российским аэродромам, откуда взлетают самолеты для расстрела Украины различными ракетами и бомбами.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что разрешение США бить по территории РФ из артиллерийско-ракетных систем повышенной мобильности Himars является недостаточным для поражения всех видов российского оружия, из которого наносятся удары по гражданскому населению в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с представителями иностранных СМИ на полях конференции "Диалог Шангри-Ла". В частности, у президента спросили, какие именно ограничения установили Соединенные Штаты на использование американского оружия для ударов по территории России.

Как разъяснил Зеленский, сначала надо технически понять, как происходит война на границе с РФ, где стоит российская артиллерия и дальнобойное оружие. Также Россия наносит удары из комплексов С-300 и имеет 10 тысяч ракет. В частности, для примера, Россия наносит удары по гражданскому населению города Харьков.

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"Разное оружие там находится и они не убирают это оружие, потому что знают, что Украина не может наносить удары западным оружием по территории Российской Федерации. Даже если они просто бьют этим оружием", - сказал Зеленский.

В то же время, он сказал, что Украина уже находится в войне много лет, но не наносит удары по гражданскому населению России.

"А то что Россия по нам бьет - все это видят и видят тысячи погибших... Когда мы говорим позволить нам бить по технике Российской Федерации, которая находится на границе, бить нам по некоторым военным аэродромам именно откуда поднимаются ежедневно и каждую ночь самолеты воздушного флота Российской Федерации и стреляют по нам различными ракетами, по гражданской инфраструктуре - чисто дамбы, энергетика, школы, университеты", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что если говорить о военных целях, то для россиян больницы, где находятся гражданские и военные, являются военной целью.

"Мы благодарны президенту Байдену за то, что они недавно позволили использовать Хаймарс в Харьковском регионе по границе с Украиной. Достаточно ли этого? Нет, потому что я вам привел пример аэродромов, откуда Россию постоянно бьет совершенно спокойно и спокойно зная, что Украина не бьет в ответ. Нет соответствующих систем и нет соответствующих разрешений", - подчеркнул Зеленский.

Разрешение на использование западного оружия

По данным издания The Washington Post, США позволяют украинской армии использовать американские средства ПВО для уничтожения целей над территорией России, если они угрожают Украине.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил разрешение Украине применять американское оружие для ударов по территории РФ. Он подчеркнул, что западные партнеры Украины "продолжат корректировать стратегию".

Аналитики Института изучения войны убеждены, что США должны позволить Украине бить их оружием по военным целям на территории РФ без ограничений. По их мнению, неоднозначная позиция Вашингтона ослабляет усилия ВСУ сдержать дальнейшие российские наступательные операции через северную границу Украины.

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