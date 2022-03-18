Украинские военные продолжают крушить технику врага.

Вооруженные Силы Украины нанесли мощный удар российским захватчикам. Украинские защитники из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады показали, как обезвредили технику врага.

Своими успехами 128-йя отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада поделилась в Facebook.

"За наши разрушенные дома и инфраструктуру, за женщин и детей, за собратьев – по оркам огонь", – подписали видео военные.

На нем заметно, как техника РФ стоит где-то посреди поля, а затем удар – и она обезврежена.

Ранее военные из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады рассказали, что будут запускать врагу снаряды с инструкцией "как правильно сдаться в плен". В ней четко описано, кому следует сдаться, как именно это нужно делать, какие гарантии для военнопленных, а также о том, как можно выйти из плена.

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