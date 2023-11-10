Открыто уголовное дело. Последствия атак российской армии еще уточняются.

Из-за вражеских ударов по Херсонской и Днепропетровской областях погибли люди, есть раненые.

В частности, по словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в результате российского обстрела Новорайска пострадали шесть человек. "Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний мужчина. Четыре человека госпитализированы в медучреждение в состоянии средней тяжести. Это 56-летний мужчина и три женщины, 66, 36 и 66 лет. Еще одной местной жительнице 55 лет медицинскую помощь оказали на месте", - рассказал Прокудин.

Кроме того, около 10:30 российская армия из артиллерии атаковала на Херсонщине Киндийку. "Пострадали два человека. От полученных травм на месте погиб 69-летний мужчина. Еще один местный житель, 63 года, получил взрывную травму и ранение спины. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу", - сообщил Прокудин.

Видео дня

По данным Херсонской прокуратуры, 10 ноября российская армия из артиллерийского оружия обстреляла пригород Херсона. В результате взрыва одного из снарядов погиб 69-летний мужчина, второй пострадавший (63-летний мужчина) получил осколочные ранения. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что соединено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Также сегодня вражескому удару подверглась Днепропетровщина. По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, после обеда враг ударил по Никополю двумя дронами-камикадзе. В результате погибла 67-летняя женщина, осколочные ранения получил мужчина 68 лет. Он госпитализирован. Сейчас последствия атак уточняются.

Удары россиян по Украине

6 ноября российские военные запустили в направлении одного из портов Одесской области радиолокационную ракету, которая попала в гражданское иностранное судно (флаг Либерии). В результате, три члена экипажа (граждане Филиппин) получили ранения, один из них госпитализирован. Также погиб украинец-лоцман, находившийся в то время на судне. Еще один работник порта получил ранения. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

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