Стало известно, что "искала" российская ракета в порту.

Военные рассказали, что особенность удара по порту в Одесской области в том, что ракета была радиолокационной и судно ее притянуло. Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, вчера произошло не первое попадание в гражданское судно вражеской ракеты, в частности в иностранное судно, особенно, в начале полномасштабного вторжения - в марте-апреле 2022 года. Например, в Николаевской области во время ракетной атаки погиб моряк - гражданин Бангладеш. В то же время вчера впервые произошло попадание в судно именно таким типом ракеты - Х-31П.

"Особенность как раз в том, что это - противорадиолокационная ракета. Она была направлена по побережью вероятно с целью уничтожения или обнаружения объектов противовоздушной обороны. В этот момент заходило судно в порт и попадание произошло, исходя из характеристики ракеты. Радиолокационная станция судна притянула к себе эту опасность", - сказала Гуменюк.

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Она также подчеркнула, что это не снимает ответственности с врага: выпуск ракеты по мирному объекту - это преступление против человечества.

По словам Гуменюк, процесс заведения судна в порт начался заранее, до сигнала противовоздушной тревоги, до того, как активизировалась вражеская авиация. "В тот момент остановить процесс входа судна было уже невозможно", - подчеркнула пресс-секретарь.

Она уточнила, что погиб гражданин Украины - лоцман, работавший в Администрации морских портов. Попадание ракеты произошло в надстройку - корабельную рубку, где расположен капитанский мостик. Именно там находился лоцман. Также ранения получили трое иностранцев - граждане Филиппин. По данным Гуменюк, двое получили медицинскую помощь и осталась в составе экипажа, третий человек-в больнице. Их состояние, по информации пресс-секретаря, удовлетворительное.

Она добавила, что судно получило существенные повреждения. Также Гуменюк отметила, что судовладельцы знают за риски, с которыми могут столкнуться в определенной акватории Черного моря. Поэтому она считает, что вчерашнее событие не повлияет критически на пользование "морским коридором".

Удар россиян по гражданскому судну в Черном море

Как сообщал УНИАН, 6 ноября российская армия ударила противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области и попала в иностранное судно, в частности в надстройку гражданского судна (флаг Либерии).

В результате, три члена экипажа - граждане Филиппин - получили ранения, один из них госпитализирован. Также погиб лоцман, еще один работник порта получил ранения.

Указанное судно должно было транспортировать железную руду в Китай. Сейчас начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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