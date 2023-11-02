Были отбиты десятки атак противника.

Российские оккупанты пытались вести штурмовые действия вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Авиационные удары получили около 30 населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Серебрянское лесничество Луганской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов этих же областей, а также Черниговской, Сумской и Николаевской.

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В частности, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, а также Стельмаховка Луганской области, где украинские военные отбили 10 атак противника.

На Бахмутском направлении российские захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Хромового, Клещевки и Андреевки. Здесь украинские защитники отбили 15 атак противника.

"В то же время захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении захватчики при поддержке авиации не оставляют попыток окружить Авдеевку, но украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

"Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, где Силами обороны отбиты семь атак врага", - сообщили в Генштабе.

На Марьинском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 20 атак.

"На шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Лиманском и запорожском направлениях оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"В зоне ответственности ОСУВ" Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", - отметили в Генштабе.

Ситуация на фронте по состоянию на 2 ноября 2023 - главные новости

В своей утренней сводке сегодня, 2 ноября, Генштаб заявил, что за прошедшие сутки украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов и три - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Ракетные войска поразили пять радиолокационных станций, два склада боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, три зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств захватчиков.

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